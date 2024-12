Quaquá (E), Paes e Zeidan debateram projetos sociais para serem implementados em comunidades do Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2024 21:45

O prefeito Eduardo Paes se reuniu nesta sexta-feira (27) com o vice-presidente nacional do PT e prefeito eleito de Maricá, Washington Quaquá, e Diego Zeidan, novo secretário de Habitação do Rio, para debater iniciativas inspiradas em programas bem-sucedidos nos 16 anos de gestão do partido em Maricá. As informações são do blog de Ricardo Bruno, do site Agenda do Poder.

"Estamos animados para levar projetos inovadores que implantarei em Maricá para o Rio e para trabalhar muito com o prefeito Eduardo Paes, mudando a realidade das favelas e periferias da cidade", escreveu Quaquá em uma rede social.

As comunidades do Chapéu Mangueira, Santa Marta, Vidigal e Providência foram as escolhidas para serem as primeiras a receber as ações de assistência social e empreendedorismo, que têm como principal objetivo melhorar a qualidade de vida e incentivar pequenos negócios. O projeto é baseado na Comuna 13, uma comunidade carente da cidade de Medellín, na Colômbia, onde o governo local, por meio de diverso projetos, transformou uma área degradada pelo crime em modelo de revitalização social.

Dentre as ações está o programa 'Sol Nasce para Todos', que distribuirá kits de energia solar para os moradores. Já o projeto 'Minha Casa, Minha Pousada' estimulará a criação de hostels em comunidades com potencial turístico, como o Vidigal. Já o 'Minha Casa Mais Bonita' financiará reformas das residências.

Os três programas integram o conceito 'Favela Boutique', que prevê intervenções como a instalação de escadas rolantes, centros comerciais, bares, salões de beleza e espaços para apresentações culturais. A iniciativa será financiada pelo Banco Carioca, inspirado no Banco Mumbuca, de Maricá, e terá como principal objetivo a geração de crédito popular para tornar os projetos viáveis.