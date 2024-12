Mesmo proibidas, armas de gel são vendidas na Rua Buenos Aires - Divulgação

Publicado 27/12/2024 19:07

Rio - Guardas municipais apreendem cinco blasters de gel, conhecidos como armas de gel, nesta sexta-feira (27), na Rua Buenos Aires, no Centro do Rio. Os produtos estavam sendo vendidos por um ambulante, que fugiu com a aproximação da equipe.

Além das armas de gel, os agentes apreenderam também um óculos de proteção, 14 sacos de munição e meia garrafa PET com munições avulsas. O material apreendido será encaminhado para o depósito da Prefeitura do Rio.

Nas duas últimas semanas, equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) também apreenderam quatro blasters que estavam sendo vendidos por ambulantes no Centro do Rio e na Tijuca, na Zona Norte. Um ambulante chegou a ser detido e conduzido para a delegacia durante as abordagens.

No fim de novembro, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou uma alteração no projeto de lei da deputada Marta Rocha, de 1995, que visa proibir a fabricação, venda, transporte e distribuição de brinquedos e réplicas de armas de fogo.