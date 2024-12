Traficantes do Comando Vermelho estão presos no Complexo Penitenciário de Gericinó - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Traficantes do Comando Vermelho estão presos no Complexo Penitenciário de GericinóArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/12/2024 20:00 | Atualizado 27/12/2024 20:05

Rio - Um relatório da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) constatou um aumento da presença do Comando Vermelho (CV) nas proximidades do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste. O documento traz elementos sobre os impactos para a segurança do conjunto prisional.

De acordo com a pasta, o relatório produzido pela Subsecretaria de Inteligência é um estudo inédito sobre o avanço ocupacional na região do entorno do complexo ao longo das últimas décadas. O objetivo é alertar os diversos órgãos e entes públicos responsáveis sobre a necessidade de uma ação conjunta local, levando em conta a segurança dos presídios.

As disputas entre traficantes do CV contra rivais do Terceiro Comando Puro (TCP) e milicianos pelo controle de territórios próximos ao complexo aumentou no segundo semestre desde ano. Locais como Jardim Bangu, Catiri e Vila Kennedy foram palcos de intensos confrontos nos últimos meses.

Em seu relatório, a Seap trouxe elementos que mostram essa disputa territorial e o crescimento do domínio do CV na região do complexo.

Tentativa de fuga

Em setembro deste ano, policiais penais descobriram um túnel que seria usado por presos para fugir do Instituto Penal Vicente Piragibe , que fica dentro do Complexo Penitenciário de Gericinó. A Seap informou que a escavação seria usada para uma fuga em massa de presos do Comando Vermelho, que cumprem pena em regime semiaberto na unidade.

A Subsecretaria de Gestão Operacional e a Coordenação de Unidades Prisionais de Gericinó identificaram a entrada do túnel na horta do presídio. A suspeita é de que a escavação foi feita por presos que trabalhavam no local.

Após a descoberta, 15 integrantes do Comando Vermelho, que estavam no Instituto Penal Vicente Piragibe, foram transferidos para presídio de segurança máxima Bangu 1.

Entre eles estão Bruno Eduardo da Silva Procópio, o Piná, acusado de planejar vários ataques a Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) em 2014 ; Ilan Nogueira Sales, o Capoeira; e Gilberto Soares Alves, o Caveirinha. Todos são apontados como lideranças da facção.

Segurança

A Seap esclareceu que é responsável pela segurança no interior do Complexo Penitenciário de Gericinó, assim como das áreas subjacentes aos limites da unidade. Para isso, a pasta destacou que realiza rondas internas e externas de seus grupamentos e conta com a vigilância de policiais penais em guaritas, cujos posicionamentos são definidos de forma estratégica pela Subsecretaria Operacional.



Em relação às ocupações irregulares da região, a secretaria informou que comunicou a Secretaria Municipal de Habitação (SME) e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) sobre a necessidade de intervenções no local, visando principalmente a promoção de melhor destinação para as moradias irregulares que vêm se multiplicando no perímetro do complexo ao longo das últimas décadas.

Respostas

Procurada, a Polícia Militar informou que o comando do 14º BPM (Bangu) realiza policiamento ostensivo de longa duração na região. A corporação destacou que, do dia 27 de setembro a 9 de dezembro, equipes do batalhão prenderam 21 criminosos e apreendeu 25 armas durante ações no Catiri, Cancela Preta e Jardim Bangu.



"O saldo operacional da Polícia Militar revela o grau de complexidade enfrentado diariamente pelos policiais militares. Neste ano de 2024, a Corporação prendeu mais de 29.000 criminosos, apreendeu mais de 5.300 adolescentes envolvidos com a criminalidade, e retirou das ruas 5.968 armas de fogo, dentre as quais 632 fuzis idênticos aos utilizados em guerras convencionais", diz a nota.



Sobre a ocupação irregular do solo urbano, a PM disse que está à disposição para atuar em ações conjuntas com outros órgãos.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) informou que recebeu nesta quinta-feira (26) o relatório da Seap apontando supostas construções irregulares no entorno do Complexo de Gericinó. No entanto, segundo a pasta, o relatório apontava construções ilegais em um loteamento nas imediações do complexo que foram desfeitas pela Prefeitura do Rio em agosto de 2024.

De toda forma, a Seop garantiu que enviará uma equipe técnica para verificar eventuais novas construções ilegais na região. A secretaria também ressaltou que seguirá realizando ações integradas com os órgãos de segurança, especialmente em áreas que sofrem influência do crime organizado.



Desde 2021, mais de 4.700 demolições de construções irregulares foram realizadas, sendo 70% em área sob influência do crime organizado, com prejuízo de R$ 1,62 bilhões.

Questionada, a Secretaria Municipal de Habitação (SME) ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.