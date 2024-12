A frota do Samu conta com 73 ambulâncias, sendo 45 unidades de saúde básica, 15 unidades de saúde avançada, 11 unidades de saúde intermediária e duas unidades de suporte a desastres - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 27/12/2024 17:30 | Atualizado 27/12/2024 17:40

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que cobre a cidade do Rio de Janeiro registrou em 2024 mais de 665 mil ligações atendidas pela Central de Regulação, resultando em mais de 216 mil deslocamentos de ambulâncias. O bairro de Campo Grande, na Zona Oeste, foi o que teve o maior número de ocorrências, com 12.614 atendimentos. Santa Cruz e Centro também apresentaram grande demanda, com 7.525 e 6.022 solicitações, respectivamente. A atuação do Samu na capital é coordenada por uma equipe de 1.600 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros e administrativos.



A frota do Samu conta com 73 ambulâncias, sendo 45 Unidades de Saúde Básica (USB), 15 Unidades de Saúde Avançada (USA), 11 Unidades de Saúde Intermediária (USI) e duas Unidades de Suporte a Desastres (USD). Além disso, 30 motolâncias fazem parte da equipe, facilitando o atendimento em áreas de difícil acesso. O serviço é acionado por meio do telefone 192 e oferece assistência a uma variedade de emergências, como problemas cardiorrespiratórios, intoxicação, queimaduras graves, infartos e AVCs.



O Transporte Inter-Hospitalar (TIH), que realiza a transferência de pacientes entre unidades de saúde, também registrou um grande aumento em 2024. Após sua reestruturação, o TIH teve um crescimento de 417% nas solicitações, totalizando 40 mil atendimentos. O serviço agora conta com uma Central de Regulação própria, que funciona 24 horas, e tem se especializado em atender pacientes com necessidades especiais, como neonatais e pessoas obesas, utilizando veículos adaptados.



“Nosso serviço de TIH tem uma curva crescente de atendimentos mensais. Já tivemos meses em que atingimos a marca de 4.300 solicitações, por exemplo. No início do outono deste ano, tivemos um aumento no número de transportes para internação de crianças por conta das doenças respiratórias”, disse a coordenadora-geral do Samu-RJ, coronel Bárbara Alcântara.



A ampliação da rede de atendimento também se reflete na instalação de 40 bases descentralizadas em diversos pontos da cidade, facilitando o deslocamento das equipes e garantindo maior agilidade nos atendimentos. As expectativas para o futuro são positivas, com a melhoria contínua dos serviços prestados e um aumento na capacidade de atendimento, visando salvar vidas e oferecer assistência de qualidade à população do Rio de Janeiro.

Todos os 92 municípios do Rio de Janeiro contam com o atendimento do Samu, após o investimento de R$ 87 milhões na compra de 249 novas UTIs móveis para agilizar o socorro de urgência.