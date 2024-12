Flávio Serafim da Silva Júnior, o Bu, foi preso em flagrante em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 27/12/2024 14:49 | Atualizado 27/12/2024 15:04

Flávio Serafim da Silva Júnior, conhecido como 'Bu', suspeito de torturar um homem em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi detido em flagrante por porte ilegal de arma. O crime ocorreu em outubro de 2021 e foi filmado pelos próprios agressores. As imagens foram descobertas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) durante as investigações sobre o Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (27),, conhecido como 'Bu', suspeito de torturar um homem em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi detido em flagrante por porte ilegal de arma. O crime ocorreu em outubro de 2021 e foi filmado pelos próprios agressores. As imagens foram descobertas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) durante as investigações sobre o assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo , em fevereiro deste ano, no Centro do Rio.

Advogado Rodrigo Marinho Crespo foi assassinado em fevereiro, no Centro do Rio Divulgação

A gravação, com mais de cinco minutos, mostra dois criminosos desferindo socos, chutes e diversas outras agressões, como tentativas de sufocamento, dentro de um estabelecimento comercial. O segundo envolvido, identificado pela polícia como Evandro Marques da Silva, o Magrinho, chegou a colocar uma arma na boca da vítima enquanto fazia ameaças de morte. Ele afirmou que queimaria a vítima viva caso ela contasse a alguém sobre a tortura.

A partir da descoberta da gravação, a DHC instaurou inquérito para apuração específica do fato e identificou os dois suspeitos da sessão de tortura. Nesta sexta, agentes da DHC e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizaram a operação para cumprir cinco mandados de busca e apreensão contra a dupla.

Com Flávio, os policiais encontraram uma pistola sem registro e sem autorização de uso na casa dele. Por essa razão ele foi preso em flagrante. Segundo a DHC, a especializada representou pela prisão preventiva dos investigados, pedido que foi reforçado pelo Ministério Público do Rio, mas que foi negado pela Justiça do Rio.