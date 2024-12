Marlon Douglas, após a prisão, foi conduzido à 63ª Delegacia de Japeri - Polícia Civil

Publicado 27/12/2024 15:24 | Atualizado 27/12/2024 16:26

Rio - Policiais da 63ª DP (Japeri) prenderam, na manhã desta sexta-feira (27), Marlon Douglas Borborema e Silva, suspeito de tentar assassinar um homem após um desentendimento em uma festa. O caso aconteceu em setembro, no bairro Nova Belém, em Japeri, Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, a vítima se aproximou para interferir em uma briga entre Marlon e a namorada, que havia caído de uma motocicleta. Durante a discussão, Marlon sacou uma arma e atirou na traqueia do homem que, apesar da gravidade do ferimento, sobreviveu e permanece com o projétil alojado na garganta.

Após o crime, Marlon fugiu de Japeri e se escondeu em um apartamento vazio de um familiar em um condomínio em Cosmos, na Zona Oeste. Após ser conduzido à 63ª DP, o preso aguarda audiência de custódia.