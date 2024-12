Raphael (camisa cinza) sacava dinheiro de idoso após vítima ser enganada por David (camisa preta) - Divulgação

Raphael (camisa cinza) sacava dinheiro de idoso após vítima ser enganada por David (camisa preta)Divulgação

Publicado 27/12/2024 15:47

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (27), um homem foragido da Justiça pelo crime de estelionato. De acordo com as investigações, Raphael Faria de Santana aplicou diversos golpes em idosos dentro de agências bancárias. O prejuízo às vítimas somam mais de R$ 100 mil.

fotogaleria

O suspeito estava com um mandado de prisão preventiva em aberto. Ele foi encontrado por agentes da 41ª DP (Tanque) no momento em que saía de casa, na Tijuca, na Zona Norte. Raphael não resistiu à prisão.

O homem foi indiciado em diferentes inquéritos em andamento na distrital devido à investigações de vários golpes ocorridos dentro de agências na região de Jacarepaguá, na Zona Oeste. Segundo o apurado, ele e o seu comparsa, identificado como David Francisco Soares, abordavam clientes nos bancos, principalmente idosos, e, muito solícitos, ficavam atrás da pessoa enquanto o alvo fazia suas operações no caixa.



Quando a vítima estava prestes a finalizar a operação, David a abordava e dizia que havia ocorrido algum erro no terminal. O homem começava a conversar com a pessoa, a distraindo para que ela saísse de perto do caixa sem finalizar a operação, deixando sua conta aberta sem a necessidade de colocar a senha mais uma vez.

Com o alvo olhando outro terminal com David causando a distração, Raphael usava o caixa que havia sido utilizado pela pessoa, que já estava aberto com a senha ativa, e fazia diversos saques.

Segundo a Polícia Civil, os valores somam mais de R$ 100 mil em apenas uma instituição financeira do Rio, no ano de 2023. No entanto, os golpes foram praticados em diversos estados do país durante anos, o que presume que o prejuízo é maior do que o inicialmente estimado.



David Soares, foi preso no mês passado pela Polícia Civil em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. Raphael será encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça.



"A prisão dos estelionatários garante mais segurança as vítimas, especialmente os idosos, que costumam dar preferência a realizar suas transações bancárias, como o saque de dinheiro espécie, fisicamente nas agências", disse a corporação.