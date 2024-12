A sala foi inaugurada nesta sexta-feira (27) - Divulgação

Publicado 27/12/2024 14:22 | Atualizado 27/12/2024 15:07

Rio - O Governo do Estado inaugurou, nesta sexta-feira (27), uma Central de Monitoramento de Câmeras no 19º BPM, em Copacabana, Zona Sul, para monitorar as imagens geradas nas ruas do bairro e do Leme. A central funcionará durante a festa de Réveillon.

A nova base de monitoramento irá proporcionar suporte ao comando do batalhão, além de observação contínua e em tempo real da região. O local conta com 118 câmeras com zoom óptico de precisão, linkadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).



A rede também se conecta a equipamentos de outros órgãos estaduais e da Prefeitura do Rio. A ação faz parte da reestruturação da Sala de Monitoramento do 22º BPM (Maré) e 23º BPM (Leblon).



A iniciativa é fruto de um convênio com a Fecomércio/RJ, a Orla Rio, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ), o Sindicato de Restaurantes, Bares e Alimentação do Município (SindRio) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/RJ).