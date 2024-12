Jonatthan responde por homicídio e ameaça - Divulgação

Jonatthan responde por homicídio e ameaçaDivulgação

Publicado 27/12/2024 13:04 | Atualizado 27/12/2024 14:33

Rio - Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) prenderam, nesta quinta-feira (26), Jonatthan Silveira Miranda, de 38 anos, foragido da Justiça de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, por ameaça e homicídio qualificado. Ele foi localizado na RJ-106, em Unamar, distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos, após informações repassadas pelo Disque Denúncia.



Conforme os agentes, Jonatthan tinha um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Ribeirão das Neves. Ele foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado.



O homem foi conduzido à 125ª DP (São Pedro da Aldeia) e, em seguida, transferido para uma unidade prisional da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecerá à disposição da Justiça mineira.



