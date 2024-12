Incêndio destrói parte de galpão de escolas de samba em Niterói, nesta sexta-feira (27) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 27/12/2024 12:27

Rio - Um incêndio destruiu parte do galpão compartilhado por duas escolas de samba de Niterói, na Avenida Marquês de Paraná, no Centro da cidade, no início da manhã desta sexta-feira (27). A Experimenta da Ilha da Conceição e a Magnólia Brasil perderam equipamentos e materiais que seriam utilizados no desfile do Carnaval Niterói 2025. Confira a dimensão da destruição nos vídeos abaixo:

Incêndio destrói equipamentos e materiais de duas escolas de samba em Niterói, na manhã desta sexta-feira (27)



Equipes do Corpo de Bombeiros de Niterói foram acionados e controlaram as chamas por volta das 6h. Não houve registro de feridos. O galpão passará por perícia para identificar a causa do incêndio.

Conforme apurado, a Experimenta da Ilha perdeu um carro alegórico no incêndio. A escola conquistou o seu primeiro título neste ano e se tornou a grande campeã do Grupo A no Carnaval Niterói 2024. Já a Magnólia Brasil foi a vice-campeã. Ambas desfilam no "sambódromo de Niterói", no Caminho Niemeyer, no dia 22 de fevereiro de 2025.

Ao DIA, o presidente da Experimenta da Ilha da Conceição, Rodinei Pinto, disse que uma equipe de eletricistas esteve no local e constatou indícios de vandalismo na fiação. "A primeira suspeita era algum problema na caixa de alta tensão, já que tem muitos bichos no galpão, mas os eletricistas estiveram no local e viram que tentaram puxar um fio. Aqui nos arredores é reduto de muitos viciados de drogas...", disse Rodnei.

A Polícia Civil ainda não informou qual delegacia vai investigar o incêndio.