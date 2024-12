Bombeiros utilizaram escada mecânica para resgatar cachorro preso por mais de cinco horas de vão da Ponte Rio-Niterói - Divulgação / CBMERJ

Publicado 27/12/2024 11:10 | Atualizado 27/12/2024 11:20

Rio - Um cachorro ficou preso por mais de cinco horas em um dos vãos da Ponte Rio-Niterói, nesta quinta-feira (26). Agentes do Corpo de Bombeiros conseguiram resgatar o animalzinho, que foi localizado na subida da via, depois da saída da Avenida Brasil, no Caju.

O resgate foi feito pelo Grupamento Operacional do Comando-Geral com o auxílio de uma escada mecânica, equipamento utilizado para alcançar locais elevados e de difícil acesso.

Um casal que acompanhou o resgate do animalzinho se prontificou a cuidar do cachorro, que estava debilitado e aparentemente desnutrido.