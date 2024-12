Professores fizeram um ato contra a nova lei que redefine a carga horária - Armando Paiva/Arquivo O Dia

Publicado 27/12/2024 11:13 | Atualizado 27/12/2024 12:41

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) sancionou, nesta sexta-feira (27), a lei que altera a contagem da carga horária dos professores da rede municipal. A medida foi publicada no Diário Oficial. Com a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC) 186/2024, o estatuto dos servidores municipais e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos educadores foi alterado.



A principal mudança que atinge a classe dos professores é a de contabilizar a carga horária em minutos, e não mais por hora trabalhada. Antes, o município considerava 50 minutos como uma "hora-aula". Com a alteração, os docentes darão 32 aulas de 50 minutos por semana, em vez dos 26 tempos habituais.



A lei também extingue o intervalo entre os tempos de aula e períodos como recreio e almoço não serão mais contabilizados como parte da jornada de trabalho.



O PLC 186 também acaba com a licença especial, conhecida como licença-prêmio, para todos os servidores municipais; altera o prazo de estágio probatório para três anos e autoriza o parcelamento de férias, entre outras medidas.