Cavalo é arrastado por carro na Ilha do Governador - Reprodução / TV Globo

Publicado 27/12/2024 09:48 | Atualizado 27/12/2024 10:47

Rio - Um cavalo foi flagrado sendo puxado por um carro trafegando em diversas áreas da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Em vídeos que circulam nas redes sociais, feitos por pessoas que passavam pela região no momento, o animal aparece amarrado por uma corda ao veículo.

Os flagras foram feitos na Ponte da Ilha do Governador, sentido Linha Vermelha, onde o cavalo anda entre os carros em um engarrafamento. Ele foi visto em outro ponto da região, também no meio do trânsito. O animal já havia sido arrastado pelo mesmo veículo no entorno do Hospital Municipal Evandro Freire, na Portuguesa.

Procurada, a Guarda Municipal afirmou que não fez o flagrante dessa ação e esclareceu que transportar pessoas, animais ou cargas nas partes externas do veículo, exceto em casos devidamente autorizados, é uma infração de trânsito grave, com penalidade de multa no valor de R$195,23.

"Além disso, a ação também pode configurar crime de maus-tratos a animais. Quem tiver informações sobre o caso ou quiser fazer denúncias sobre maus-tratos a animais, deve entrar em contato com a central de atendimento do 1746", pede a nota.

A Polícia Militar informou que "de acordo com o comando do 17º BPM (Ilha do Governador), até o momento, não houve acionamento do batalhão para a referida ação".