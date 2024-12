Ônibus é tomado por fogo na Avenida Sargento de Milícias, na Pavuna - Reprodução/Redes sociais

Publicado 27/12/2024 07:31 | Atualizado 27/12/2024 08:44

Rio - Um ônibus da Viação Pavunense foi tomado por chamas, na manhã desta sexta-feira (27), na Avenida Sargento de Milícias, na Pavuna, Zona Norte do Rio. Bombeiros do quartel de São João de Meriti foram acionados às 6h41 para conter o fogo. Não houve feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o coletivo pegou fogo próximo à garagem da empresa, na altura do número 250. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o ônibus completamente destruído pelas chamas. Veja:

De acordo com o Rio Ônibus, o coletivo sofreu uma pane elétrica e será periciado para identificar a origem do problema. Até as 7h20, os bombeiros ainda estavam no local.