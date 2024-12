Drogas apreendidas durante a operação Amigo Secreto da Polícia Civil - Divulgação

Publicado 27/12/2024 08:35 | Atualizado 27/12/2024 08:42

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta sexta-feira (27), uma operação contra traficantes do Comando Vermelho (CV) no município de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense. Os alvos podem estar envolvidos na morte de dois irmãos adolescentes no dia 8 de dezembro, no mesmo município.

Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em 16 endereços ligados à maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Durante as diligências, os agentes prenderam duas pessoas em flagrante por tráfico de drogas e apreenderam um adolescente por porte ilegal de arma.

Segundo as investigações, os adolescentes Mauro da Silva Guimarães, de 17 anos, e Márcio da Silva Guimarães, de 15 anos, foram executados enquanto dormiam em casa, no bairro Habitat Novo. Os dois suspeitos de participar diretamente do crime foram identificados como sendo do CV.

A partir das informações levantadas pelos investigadores, foi constatado uma guerra de facções no local, protagonizadas pelo embate entre Habitat Velho (CV) e Habitat Novo (Terceiro Comando Puro).

A operação, batizada de Amigo Secreto, conta com a participação da 108ª DP (Três Rios), com suporte de outras sete delegacias do interior do Rio e do 38º BPM (Três Rios). O objetivo é apreender armas utilizadas pelos criminosos e elementos para identificar outros suspeitos de participação nos assassinatos.