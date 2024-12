Obras têm o objetivo de combater enchentes em Realengo - Divulgação

Publicado 27/12/2024 12:15

Rio - Com a proximidade da temporada de chuvas, a prefeitura do Rio anunciou um conjunto de obras para combater as enchentes sofridas no bairro de Realengo, na Zona Oeste. As obras acontecerão nos rios Piraquara e Catarino. Está prevista também a construção de um piscinão semelhante adotado na Praça da Bandeira.

"Esse é mais um esforço da Prefeitura do Rio em acabar com as enchentes na Zona Oeste. Já fizemos várias intervenções e temos outras em andamento, como as do Jardim Maravilha. Desde 2021, investimos R$ 3,3 bilhões em 488 iniciativas de prevenção, manutenção, pronta resposta e aquisição de tecnologia para conter os efeitos das mudanças climáticas. Esta obra vai beneficiar um bairro que sofre constantemente com enchentes", afirma o prefeito Eduardo Paes.

Com investimento de R$ 45,4 milhões, a primeira fase das obras foi licitada e está em contratação. Nesta etapa, está prevista a construção de novas redes de drenagem na Rua Bernardo de Vasconcelos e na Avenida Santa Cruz. A calha do Rio Catarino também será reforçada no trecho da Rua Barão do Triunfo. Esta via e outras receberão melhorias na rede de drenagem, como a Travessa do Imperador, Rua Petrópolis e Rua Baião. No total, mais de cinco quilômetros de novas galerias pluviais serão implantados na região.

O projeto para acabar com as enchentes no bairro prevê a canalização de parte do rio Catarino. A Rua Bernardo de Vasconcelos, a Avenida Santa Cruz e vias do entorno também serão contempladas com melhorias na rede de drenagem. Já o rio Piraquara, além de ser canalizado e desassoreado, ganhará um reservatório que terá capacidade semelhante à da estrutura existente na Praça da Bandeira: 18 milhões de litros de água, que equivalem a 18 mil caixas d’água de 1000 litros.

A segunda etapa das obras receberá investimentos de R$ 60,9 milhões e está em negociação com a Caixa Econômica. Esta fase inclui a construção do reservatório que ocupará a área sob uma praça do bairro, que será reconstruída.