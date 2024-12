Ruy Rezende deixa esposa e duas filhas - Reprodução Instagram

Ruy Rezende deixa esposa e duas filhasReprodução Instagram

Publicado 27/12/2024 14:10

Rio - Amigos e familiares deram o último adeus ao arquiteto Ruy Rezende, nesta sexta-feira (27). O corpo do urbanista foi velado e cremado no Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária. Internado há uma semana na Clínica São Vicente, na Gávea, ele morreu nesta quinta-feira (26), aos 73 anos, devido a um choque séptico pulmonar, consequência de uma pneumonia.

Conhecido pela construção de prédios corporativos, Rezende idealizou também o Parque de Madureira e era conselheiro fundador do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ) ao lado do atual presidente Sydnei Menezes, que lamentou a morte do profissional em suas redes sociais:

"Hoje, perco um querido amigo, um arquiteto e urbanista referência para muitos arquitetos, que tinha um jeito único de projetar, ousando sempre na melhor aplicação tecnológica à serviço da qualificação permanentes dos espaços. É uma grande perda para a arquitetura e urbanismo do Brasil".

Ruy Rezende deixa a mulher, a médica Thelma Rezende, os filhos Bianca, Vinícius e Bárbara, e cinco netos.

Preocupação com sustentabilidade

Nascido em São Paulo, mas carioca de coração, Ruy Rezende se preocupava com a sustentabilidade. Em 1999, o escritório de Rezende já buscava um alinhamento com a Agenda 21 da ONU (Organização das Nações Unidas).

Em 2007, um dos projetos do RRA Arquitetura conquistou a primeira certificação LEED Core & Shell da América Latina. Em 2012, com o projeto do Parque Madureira, o escritório de Rezende obteve a primeira certificação de qualidade ambiental AQUA para um espaço público no Brasil.