As mudanças fazem parte do planejamento de melhorias na operaçãoDivulgação

Publicado 27/12/2024 17:37 | Atualizado 27/12/2024 17:38

Rio - A SuperVia, concessionária fiscalizada pela Agetransp, vai operar com uma nova grade de horários e intervalos a partir de janeiro, começando na terça-feira (7), com o objetivo de ampliar a oferta de viagens. As mudanças fazem parte do planejamento de melhorias na operação, realizadas pela empresa após estudos de demanda, com a meta de atender mais passageiros nos horários de maior necessidade.



As alterações serão nos seguintes ramais



- Santa Cruz



Mais viagens expressas no pico: Trens expressos sentido Santa Cruz partirão da Central do Brasil entre 9h46 e 19h53. Da abertura da operação até 9h24, os trens que partem da estação realizarão serviço parador. Já as viagens expressas de Santa Cruz para a Central ocorrerão das 3h52 às 13h52. Haverá circulação com paradores das 14h até o fim da operação.

- Campo Grande



As viagens paradoras para a Central do Brasil serão realizadas entre 5h27 e 7h47. Vale lembrar que, entre Santa Cruz e Deodoro, o trem expresso para em todas as estações. No trecho entre Deodoro e Central, a composição para somente nas estações Madureira, Olímpica, Engenho de Dentro, Maracanã, São Cristóvão e Central do Brasil. Além disso, entre 10h e 15h, em ambos os sentidos, terão paradas na estação Silva Freire.



- Japeri



No início da operação até 9h14, os vagões partindo da Central do Brasil para Japeri circularão como paradores. No sentido contrário, de Japeri para a Central do Brasil, também haverá circulação como paradores das 15h até o fim da operação. No pico da manhã, haverá uma nova viagem expressa de Nova Iguaçu para a Central do Brasil, que ocorrerá entre 5h22 e 7h52. No sentido oposto, não haverá mais viagens especiais. Todos os trens seguirão da Central do Brasil até Japeri, de forma a reduzir o intervalo de espera para os passageiros que utilizam o trecho Comendador Soares - Japeri.



- Deodoro



Haverá mais viagens com menos tempo de intervalo. Entre 6h52 e 8h32, o trecho Deodoro - Central terá um intervalo médio de 10 minutos. Da Central para Deodoro, as viagens foram estendidas até 19h44.

Todas essas viagens continuarão sendo feitas em trens de 4 vagões. Fora desses horários, o ramal será atendido com trens paradores dos ramais Japeri e Santa Cruz, em ambos os sentidos.



- Belford Roxo



A viagem expressa partindo de Belford Roxo foi alterada e será realizada às 6h14. No sentido contrário, partindo da Central do Brasil, a viagem expressa está prevista para 17h21. E para Saracuruna haverá alterações nos horários da extensão Vila Inhomirim, nos finais de semana (a partir de 11/1/2025).