Durante toda a manhã, a movimentação era grande e no fim de tarde aumenta - Pedro Teixeira / Agência O DIA

Publicado 27/12/2024 16:24

Rio - A última sexta-feira de 2024 foi bem movimentada na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, região central do Rio. Aproximadamente 26 mil pessoas deixaram a capital, a maioria com destino para Búzios, Cabo Frio, Saquarema e Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A expectativa é de que 26 mil visitantes cheguem à cidade para passar o Réveillon. A previsão é de que até o dia 2 de janeiro, 700 mil pessoas circulem no terminal, entre embarque e desembarque, em 23 mil ônibus, sendo 6 mil extras de acordo com informações da concessionária.

A artesã Daniela Lima, de 36 anos, integra o time de quem está chegando. É carioca, mas atualmente mora em Mar de Espanha, em Minas Gerais: "Há cinco anos que eu não vinha curtir a festa aqui. Vou passar com amigos onde eu morava, em Copacabana. Gosto muito. Tive oportunidades para viajar para outros lugares e acabei adiando. Mas estou muito animada. Eu espero que o Brasil melhore um pouco em questão de emprego, desigualdade social e muita saúde para todo mundo".

Se Daniela estava chegando, a bióloga Lisandra Zanon vai voltar para casa pois quer passar a virada do ano com os seus bichos em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense: "Há 13 anos que eu não via minha família e foi muito bom passar o Natal com eles. Agora o Ano Novo é com meus animais e o meu irmão".



Mãe e filha, a esteticista Jeniffer, 32, e Mirella, de 12, estavam muito animadas por saírem pela primeira vez do Rio e passarem a virada do Ano em Salvador, na Bahia: "Vamos passar o Ano Novo e ficar até o dia 10 de janeiro e faço aniversário no dia 7. Acho que é uma renovação, vamos passar em um lugar diferente, novos ares. Será muito bom".

O advogado Gabriel Ferreira e sua mãe Maria Isabel Ferreira estavam esperando o ônibus para Unamar, na Região dos Lagos. Gabriel estava com o gato Arão no colo. "No Natal eu saí e deixei ele. Fez um escândalo. Estamos com ele há um ano. Um fofo", disse Gabriel. Ao seu lado, sua mãe estava esperançosa por dias melhores e afirmou que o melhor de tudo é ter saúde. Já Gabriel pediu algo que todos querem: dinheiro.

A assistente social Heloísa Helena, mãe do Arthur, de 17 anos, e Mario, pai de Miguel, de 15, estavam sentados esperando o ônibus para Vitória. Pela primeira vez viajando sozinhos, os dois pretendem se divertir muito e ficarão no Espírito Santo por uma semana. Mas o pai de Miguel disse que amanhã embarca atrás do filhote. "Hoje não poderei ir, mas amanhã eu vou. Quero me divertir muito e trabalhar muito também”. Já dona Heloísa Helena vai ficar por aqui só esperando o telefonema do filho na hora da virada. "Já está um rapaz. Tem 17 anos".

Quem também estava animado com a chegada no Rio de Janeiro foi o motoboy Glaidson Oliveira, de 25 anos, morador de Rio Claro, em São Paulo, que não quis posar para fotos. "É a primeira vez que venho passar o Ano Novo Rio. Vamos passar na praia de Copacabana. Estou super animado para ver a festa".



De acordo com informações da porta-voz da Rodoviária do Rio, neste sábado (28), serão 28 mil passageiros chegando de São Paulo, Minas e Espírito Santo e embarcando 24 mil pessoas. "Haverá um bom movimento para Nordeste e Centro-Oeste, embora em menor quantidade, porque as linhas de curta distância são as mais demandadas nesse período", disse Bia Lima.

Orientações para os viajantes

Durante todo o período, de acordo com a porta-voz, haverá orientações para os viajantes como chegar com antecedência, pelo menos de uma hora, trazer a documentação original com foto, e principalmente crianças acima de 12 anos que tem que ter o RG com foto já para apresentar. Os menores podem ser a certidão de nascimento. Também se pede para evitar o transporte clandestino no entorno e agora os passageiros contam com o Uber Lounge, um espaço para as pessoas peguem carros de aplicativos com mais segurança.

Aumento nas viagens de ônibus

Segundo estudo encomendado pelo Google e Clickbus em julho de 2024, o ônibus continua sendo o transporte favorito dos viajantes brasileiros, representando a opção principal para 74% dos consumidores no último ano. Este mês a Clickbus registrou um aumento de 43% nas emissões de bilhetes entre os dias 1º e 15 de dezembro de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Já foram mais de 20 milhões de buscas no site da empresa em dezembro, resultando em uma alta temporada superior em vendas em comparação à temporada 23/24. Os destinos favoritos dos viajantes continuam no Sudeste: Rio de Janeiro, São Paulo e Praia Grande (SP). Guarujá (SP) aparece em 4º e Curitiba (PR), em 5º.

Muitas vezes existe a preferência do rodoviário em relação ao aéreo porque tem passagem que podem ser compradas com desconto de até 80% com antecedência e que chegam a 800% mais em conta que trechos aéreos.