Ilha do Governador foi atingida pela chuva nesta quinta-feira (26)Reprodução / COR-Rio

Publicado 26/12/2024 15:24 | Atualizado 26/12/2024 18:06

Rio – Diferentes pontos do estado do Rio estão sendo afetados por chuvas fracas e fortes no início da tarde desta quinta-feira (26). A Baixada Fluminense e a Zona Oeste da capital foram alguns dos locais mais afetados.

Segundo o Sistema Alerta Rio, os municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti e Nova Iguaçu sofreram com chuvas moderadas a fortes por volta das 14h. O clima teve impacto em Queimados, que registrou chuviscos de intensidade menor neste horário.

Já na cidade do Rio, chuvas moderadas afetaram os bairros de Campo Grande e Bangu, na Zona Oeste, região atingida de forma mais intensa. Santa Cruz, Sepetiba, Recreio, Grota Funda e Barra da Tijuca tiveram chuvas fracas a moderadas. Um enorme bolsão d'água foi registrado em Realengo, na Rua Aritiba, às 14h40. Na Barra, a queda de uma árvore causou a interdição da Avenida Alda Garrido, às 17h.

Na Zona Norte, Madureira e Anchieta receberam chuvas moderadas, enquanto a Tijuca esteve com uma considerada fraca, por volta das 14h. As condições meteorológicas causaram trânsito na Estrada do Galeão, Avenida Brasil, com retenções desde a Penha, Ponte Rio-Niterói e Linha Vermelha, com reflexos no Parque das Missões.

Veja o vídeo:

AGORA: ESTRADA DO GALEÃO



Câmera do #CORRio mostra a chuva que cai, nesse momento, na região da Ilha do Governador.



Dirija com cuidado. Evite acidentes!#chuvarj#zonanorte pic.twitter.com/kjAxwWelQa — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 26, 2024

O Centro de Operações do Rio alerta que desde esta quinta-feira até a noite de domingo (29), o tempo no Rio será influenciado pela aproximação e deslocamento de uma frente fria, com a formação de um canal de umidade.

O órgão recomenda que motoristas evitem áreas alagadas, tomem cuidado com quedas de árvores ou objetos soltos e fiquem atentos às atualizações das autoridades.