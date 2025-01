Imagens publicadas nas redes sociais mostram a frente do carro completamente destruída - Reprodução

Imagens publicadas nas redes sociais mostram a frente do carro completamente destruídaReprodução

Publicado 02/01/2025 20:08 | Atualizado 02/01/2025 22:50

Rio - Uma mulher morreu e outras nove pessoas ficaram machucadas em uma colisão entre um carro e um ônibus na Estrada Santo Aleixo, em Magé, na Baixada Fluminense. Entre os atingidos, uma criança de 10 anos está internada em estado grave.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a frente do carro completamente destruída, enquanto os feridos aguardavam socorro na pista.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 16h59 e, ao chegarem ao local, encontraram a mulher, de 22 anos, já sem vida. A identidade dela ainda não foi divulgada.

Diante da gravidade do acidente, a prefeitura de Magé organizou uma força-tarefa para prestar suporte às vítimas. Moradores da região também se mobilizaram para ajudar no resgate.

Inicialmente, os feridos foram encaminhados para uma Unidade 24h de Santo Aleixo. Posteriormente, sete deles foram transferidos para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.



Entre os atendidos, há menores de idade que estão recebendo acompanhamento da Secretaria de Assistência Social, segundo informações da prefeitura.

Vítimas socorridas

Juan de Jesus Fernandes, 19, deu entrada no hospital lúcido, orientado e apresentando escoriações no rosto, dor e imobilidade em membro inferior;

P. F. , 16, estava lúcido e orientado, com escoriações no rosto e nos braços, além de dor e um machucado na coxa esquerda.

A. C. V. X. S.,16, chegou às 18h47, lúcida,, tinha um corte no lábio inferior e escoriações nas pernas, relatando dores.

T. A. R., 15, foi atendido às 19h03, lúcido, mas se queixando de dores na coluna e nas pernas, com dificuldade de movimentação.

Guilherme Lírio da Silva , 27, chegou às 19h14. Ele era o motorista do carro envolvido no acidente e relatou perda de consciência temporária. Segundo a unidade, estava lúcido no momento do atendimento, com lacerações no joelho direito e nos braços, além de dores e escoriações na mão direita.

R. B. R. M., 10, foi levado pelo SAMU às 18h40 com afundamento de crânio e uma crise convulsiva. Ele foi encaminhado diretamente ao centro cirúrgico. No momento, seu estado é grave.