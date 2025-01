Homem desapareceu no mar durante madrugada da virada do ano - Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/01/2025 09:06 | Atualizado 03/01/2025 09:21

Rio - O Corpo de Bombeiros segue, nesta sexta-feira (3), pelo terceiro dia consecutivo, com as buscas por Edmilson de Jesus Júnior, de 27 anos , que desapareceu no mar durante a virada do ano na praia da Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.