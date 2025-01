Jorge Luis foi morto a tiros em Quintino - Rede Social

Publicado 02/01/2025 21:52

Rio - O entregador Jorge Luis da Silva Ferreira Júnior, de 25 anos, será sepultado no Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste, no início da tarde desta sexta-feira (3). Familiares da vítima estiveram no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Centro, para realizar a liberação do corpo nesta quinta-feira. O motoboy foi morto a tiros enquanto realizava uma entrega de bebidas em Quintino, na Zona Norte, na tarde de quarta-feira.

Segundo testemunhas, traficantes da Serrinha, em Madureira, atacaram Jorge enquanto ele trabalhava . No momento em que foi atingido, ele estava com o baú da motocicleta cheio de mercadoria, que ficou espalhada pela rua.

Nas redes sociais, relatos apontam que criminosos o acusaram de "X9", gíria usada para informantes da polícia. No entanto, a motivação do crime ainda é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

De acordo com a PM, agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram acionados para atender ocorrência de homicídio na região. No local, constataram a morte da vítima e isolaram a área. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada e investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime.