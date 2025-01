Fernando Oliveira, de 65 anos, morreu após ser baleado na cabeça em comunidade na Baixada Fluminense - Reprodução

Publicado 03/01/2025 13:01 | Atualizado 03/01/2025 13:27





Ele, que trabalhava vendendo vassouras nas proximidades do Corte Oito, foi socorrido por populares e levado para o Hospital Municipal de Caxias, mas não resistiu aos ferimentos. Rio - Foi enterrado durante a manhã desta sexta-feira (3), no Cemitério Nossa Senhora de Fátima, na Taquara, em Duque de Caxias (Baixada Fluminense), o idoso que morreu na Comunidade do Corte Oito durante uma operação da Polícia Militar, no último dia 31 . Fernando Oliveira de Lima, de 65 anos, estava a caminho do trabalho quando foi atingido. Ele, que trabalhava vendendo vassouras nas proximidades do Corte Oito, foi socorrido por populares e levado para o Hospital Municipal de Caxias, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, a filha de Fernando lamentou a morte. "Meu pai foi mais uma vítima desse mundo cruel", escreveu ela. Outros usuários comentaram a tragédia. "Caxias está cada vez mais violenta. É toda semana", disse uma.



Segundo a Polícia Militar, agentes estavam tentando impedir um evento não autorizado no bairro de Vila Centenário quando foram atacados a tiros por criminosos. Ainda de acordo com a corporação, a equipe presente no local não revidou o ataque e foram os tiros dos bandidos que acertaram o idoso.



A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realiza diligências para identificar o autor dos disparos.

Violência no Rio de Janeiro

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, 105 pessoas foram alvos de bala perdida no Grande Rio de janeiro a dezembro de 2024. Na noite do dia 31, um homem e sua filha foram atingidos durante a festa de Réveillon na Praia de Copacabana e um casal de idosos foi baleado dentro de casa em São Gonçalo. As vítimas já receberam alta e passam bem.

De acordo com a Polícia Civil, o caso em Copacabana foi registrado na 4ª DP (Presidente Vargas) e será encaminhado para a 12ª DP (Copacabana). Já o de São Gonçalo está sendo investigado pela 75ª DP (Rio de Ouro).