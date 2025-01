Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investigam o caso - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Rio - Fernando Oliveira de Lima, de 65 anos, morreu após baleado em uma ação da Polícia Militar, no bairro Vila Centenário, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (31). A Polícia Civil investiga de onde partiu o disparo que atingiu o idoso.

Segundo a corporação, os agentes foram recebidos a tiros ao serem acionados para acabar com um evento não autorizado no bairro, quando uma das balas acertou a cabeça de Fernando. Ele chegou a ser socorrido por populares ao Hospital Municipal de Caxias, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a prefeitura de Duque de Caxias, Fernando deu entrada na unidade de saúde às 10h14 desta terça-feira (31). Ele foi encaminhado diretamente para a sala vermelha, onde foram realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), sem êxito. "O óbito foi constatado, às 11h15. A rotina do óbito foi realizada com a presença de familiares e o corpo encaminhado ao IML", afirma em nota.

Segundo a PM, os policiais que participaram da ocorrência não revidaram e o caso foi registrado inicialmente na 59ª DP (Duque de Caxias).

De acordo com a Polícia Civil, a investigação agora está em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). "Agentes realizam diligências para apurar a autoria do disparo que atingiu a vítima", diz a nota.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Fernando.