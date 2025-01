Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi atingida por chuvas nesta quarta-feira (1º) - Reprodução / X

Publicado 01/01/2025 17:21 | Atualizado 01/01/2025 18:14

Rio – A Região Serrana e a Baixada Fluminense foram atingidas por chuvas moderadas a fortes na tarde do primeiro dia do ano, nesta quarta-feira (1º).

O Sistema de Alerta de Cheias, do Instituto Estadual do Ambiente do Rio (Inea), publicou registros de transbordo no Rio Quitandinha e uma subida de nível acima do normal no Rio Piabanha, ambos em Petrópolis.

As condições do tempo fizeram com que a Defesa Civil de Teresópolis acionasse todas as suas sirenes, com aviso para as próximas horas. Nova Friburgo foi afetada no fim da tarde, conforme o Sistema Alerta Rio.

Na Baixada, Duque de Caxias foi atingida por chuvas moderadas a fortes, enquanto na capital do estado, houve chuvas fracas em Anchieta, Zona Norte, e Bangu, Zona Oeste, durante a tarde.