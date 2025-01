Movimentação na orla de Copacabana, no primeiro dia de 2025, nesta quarta-feira (01). - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Movimentação na orla de Copacabana, no primeiro dia de 2025, nesta quarta-feira (01).Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 01/01/2025 16:19

Rio – Após as celebrações do Réveillon , a Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, amanheceu com banhistas aproveitando o calor para mergulharem no mar, além de cariocas e turistas curtindo o primeiro dia de 2025 passeando e se exercitando pelo calçadão. O local, que horas atrás recebeu shows de Anitta, Ivete Sangalo e Caetano Veloso com Maria Bethânia, voltou a ficar cheio nesta quarta-feira (1º).

Apesar do dia ter começado com calor, a previsão da prefeitura é que a noite tenha pancadas de chuva isoladas na cidade à noite, um cenário que deve continuar até o final da semana. Nuvens já podiam ser vistas em Copacabana durante a tarde.

Na quinta-feira (2), o céu deve ficar parcialmente nublado, com mais chuvas fracas a moderadas durante a tarde e noite e uma mínima de 20ºC e máxima de 34ºC. O clima deve se repetir na sexta-feira (3), segundo o Sistema Alerta Rio.

A chuva persistirá no fim de semana. O sábado (4) deve ser nublado, com pancadas de chuva na parte da tarde e uma mínima de 22ºC e máxima de 35ºC. As nuvens permanecerão no céu no domingo (5), com previsão de chuva moderada a qualquer momento.