Eduardo Paes inicia seu quarto mandato como prefeito do Rio - Armando Paiva/Agência O Dia

Eduardo Paes inicia seu quarto mandato como prefeito do RioArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 01/01/2025 22:17

Rio - Em seu quarto mandato, o prefeito Eduardo Paes aumentou de 30 para 34 o número de secretarias. Na tarde desta quarta-feira (1º), foi apresentado o novo secretariado em cerimônia no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul.

"Todos que estão aqui precisam ter claro que a coisa mais importante de todas, de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028, é a responsabilidade de cuidar da mais incrível de todas as cidades. Não esmoreçam, não meçam esforços, não percam o foco. Essa não é uma tarefa é fácil, mas deve ser a missão da vida de vocês. Não se esqueçam do tamanho e da importância do Rio de Janeiro", disse o prefeito.

Agora, a equipe que trabalha com Paes é formada por 24 homens e 10 mulheres. As novas pastas criadas são: Direitos Humanos e Igualdade Racial; Proteção e Defesa do Consumidor; Desenvolvimento Urbano e Projetos Estratégicos.

Além disto, foram criadas cinco novas subprefeituras: a do Centro e Centro Histórico; a dos Grandes Complexos; e as da Zona Oeste l, da Zona Oeste II e da Zona Oeste III. Também tomaram posse o procurador-geral, o controlador-geral, os novos subprefeitos e os gestores das empresas, fundações, autarquias e órgãos ligados à prefeitura.

Confira quem são os novos secretários



1. Secretaria Municipal de Assistência Social: Martha Rocha

2. Secretaria Municipal da Casa Civil: Leandro Matieli

3. Secretaria Municipal de Cidadania e Família: Otoni de Paula Filho

4. Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação: Tatiana Roque

5. Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos: Diego Vaz

6. Secretaria Municipal de Coordenação Governamental: Edson Menezes

7. Secretaria Municipal de Cultura: Lucas Padilha

8. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e CCPar: Osmar Lima

9. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano: Gustavo Guerrante

10. Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Igualdade Racial: Adilson Pires

11. Secretaria Municipal de Economia Solidária: Marcio Santos

12. Secretaria Municipal de Educação: Renan Ferreirinha

13. Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida: Patrick Corrêa

14. Secretaria Municipal de Esportes: Guilherme Schleder

15. Secretaria Municipal de Fazenda: Andrea Senko

16. Secretaria Municipal de Governo: Felipe Santa Cruz

17. Secretaria Municipal de Habitação: Diego Zeidan

18. Secretaria Municipal de Infraestrutura: Wanderson Santos

19. Secretaria Municipal de Integração Metropolitana: Luis Antônio Silva dos Santos

20. Secretaria Municipal de Integridade Pública: Rodrigo Corrêa

21. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima: Tainá de Paula

22. Secretaria Municipal das Mulheres e Cuidados: Joyce Trindade

23. Secretaria Municipal de Ordem Pública: Brenno Carnevale

24. Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência: Helena Werneck

25. Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos: Maria Silvia Bastos Marques

26. Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor: João Pires

27. Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais: Luiz Ramos Filho

28. Secretaria Municipal de Saúde: Daniel Soranz

29. Secretaria Municipal de Transportes: Maína Celidonio

30. Secretaria Municipal do Trabalho e Renda: Manoel Vieira

31. Secretaria Municipal Especial da Juventude do Rio: Gabriella Rodrigues

32. Secretaria Municipal Especial de Ação Comunitária: Gustavo Freue

33. Secretaria Municipal Especial de Inclusão: João Mendes de Jesus

34. Secretaria Municipal Municipal de Turismo: Daniela Maia

35. Chefe Executivo de Operações – COR: Marcus Belchior

36. Controladora Geral do Município: Rosemary Carvalho

37. Procuradoria-Geral do Município: Daniel Bucar

Saiba quem são os novos subprefeitos

Subprefeitura da Barra da Tijuca: Leandro Marques

Subprefeitura da Tijuca: Higor dos Santos Gomes

Subprefeitura da Zona Norte: Douglas de Souza Araujo

Subprefeitura da Zona Sul: Bernardo Murilo Graça Rubião

Subprefeitura das Ilhas: Rodrigo Toledo Rodrigues

Subprefeitura do Centro e Centro Histórico: Alberto Jacob Szafran

Subprefeitura de Jacarepaguá: Igor Augusto Lima de Souza

Subprefeitura dos Grandes Complexos: Marli Ferreira Lima Peçanha

Subprefeitura da Zona Oeste l: Robson Gomes Santos

Subprefeitura da Zona Oeste ll: Leonardo Augusto de Jesus Carlos

Subprefeitura da Zona Oeste lll: Edinelson Silva de Lima

Veja os presidentes de autarquias e empresas públicas

1. CET-Rio: Luís Eduardo Guerra

2. Comlurb: Jorge Arraes

3. Fundação Cidade das Artes: Daniela Ribeiro Scaletsky

4. Fundação Jardim Zoológico da Cidade (Rio-Zoo): Melquisedec Ferreira da Rocha

5. Fundação João Goulart: Rafael Maria Bastos Barreto

6. Fundação Parques e Jardins: Ricardo Pinheiro

7. Geo-Rio: Anderson de Andrade Martins

8. Guarda Municipal: José Ricardo Soares da Silva

9. Imprensa da Cidade: Pedro Gerolimich (Pedro do Livro)

10. Instituto Pereira Passos: Elias Jabbour

11. Instituto Rio Patrimônio da Humanidade: Laura Di Blasi

12. Invest.Rio: Sidney Levy

13. IplanRio: João Luiz Martins Carabetta

14. Mobi-Rio: Claudia Secin

15. MultiRio: Maira Martins Moraes

16. Planetário: Renato da Costa Pellizzari

17. Previ-Rio: Melissa Garrido Cabral

18. Rio-Águas: Marcelo de Aguiar Sepúlvida

19. Rioeventos: Pierre Alex Batista

20. RioFilme: Leonardo Edde

21. Rioluz: Rafael Thompson

22. Riosaúde: Roberto Rangel Alves da Silva

23. Riotur: Bernardo Fellows

24. Rio-Urbe: Maria Fernanda Cebrian