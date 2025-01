Força tarefa da Comlurb removeu 980 toneladas de lixo no Réveillon 2025 - Reprodução / Instagram

Força tarefa da Comlurb removeu 980 toneladas de lixo no Réveillon 2025Reprodução / Instagram

Publicado 01/01/2025 18:14

Rio - A Comlurb removeu 980 toneladas de lixo no Réveillon 2025, sendo 508 apenas em Copacabana. As praias da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes somaram juntas 180 toneladas — a Praia de Sepetiba contabilizou 17,5 toneladas.



A companhia contou com 5 mil garis na megaoperação especial de limpeza, distribuídos em todos os pontos de festejo, que trabalharam com apoio de 400 veículos e equipamentos. Foram disponibilizados mais de 8 mil contêineres e caixas metálicas em toda a orla. No Réveillon 2024, a Comlurb removeu 969 toneladas de resíduos em todos os pontos da festa, em Copacabana foram recolhidas 484 toneladas.



Só para a tradicional festa em Copacabana, foram empregados 2 mil garis, 160 veículos e 70 equipamentos. A empresa realizou ainda a limpeza dos quatro postos médicos instalados para a festa: na Rua Duvivier (Praça do Lido), na Rua República do Peru, na Rua Santa Clara, e entre as Ruas Xavier da Silveira e Bolívar, sendo dois profissionais em cada posto. Às 10h desta quarta (1), as pistas da Avenida Atlântica foram liberadas ao público para o lazer.



Além de Copacabana, houve operação especial na Praia do Flamengo, Leblon, São Conrado, Praia de Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Barra da Tijuca, Recreio, Piscinão de Ramos, Ilha do Governador e Ilha de Paquetá. Este ano, a festa incluiu, além do Parque Madureira e Praça Santa Emiliana, na Penha, as novas áreas de lazer entregues à população do Rio este ano: Parque Oeste (Inhoaíba) e Parque Realengo.