Publicado 01/01/2025 20:03

Rio - Guardas municipais do Grupamento Especial de Praia (GEP) prenderam, nesta quarta-feira (1), um DJ de 43 anos por agredir com socos, tapas e pontapés a namorada de 27 anos na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

As equipes passavam no local e foram acionadas pela mulher, que relatou as agressões do namorado, que foi detido e conduzido para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde ficou preso e foi autuado por agressão com base na Lei Maria da Penha. Com ele, foi encontrado o celular da vítima.

Após depoimento na delegacia, a jovem foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).