Homem mostrou camisa suja de sangue após ser vítima de bala perdida no Réveillon em CopacabanaReprodução / Redes sociais

Publicado 01/01/2025 15:24

Rio – Um homem e a sua filha foram vítimas de uma bala perdida durante o Réveillon na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (1º). Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que o disparou atingiu a sua coxa e o projétil ricocheteou no celular, acertando o braço da jovem.

A vítima disse que buscou a filha em Curitiba para passear no Rio de Janeiro e criticou a organização da festa, denunciando que demorou para receber ajuda e levá-la ao atendimento.

"Os organizadores de Copacabana não queriam nem pegar minha filha. Eu tive que carregá-la no braço, pular a barreira. Sorte que veio um cara dos Bombeiros e me ajudou a levar ela", disse. De acordo com o relato, eles foram para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 4ª DP (Presidente Vargas) e será encaminhado para a 12ª DP (Copacabana), que dará continuidade à investigação.

Violência na virada do ano

Em São Gonçalo, no bairro do Coelho, um casal de idosos foi baleado dentro de casa durante a celebração do Réveillon em família . As circunstâncias dos disparos ainda não foram esclarecidas. No entanto, a PM informou que não havia ação ou operação policial na região.

Os filhos levaram ambos para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, no mesmo município.

O homem, não identificado e baleado de raspão na cabeça, passou por atendimento e já recebeu alta. Já a esposa, chamada Maria de Lourdes, de 67 anos, foi atingida na mão, recebeu atendimento na emergência e depois transferida para o Centro de Trauma, sendo liberada no início desta manhã.