O casal de idosos foi levado pelos filhos para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Arquivo

Publicado 01/01/2025 09:43 | Atualizado 01/01/2025 11:25

Rio - Ano novo, cenas velhas. Mal começou 2025 e um casal de idosos foi baleado dentro de casa, na madrugada desta quarta-feira (1º), no bairro do Coelho, em São Gonçalo.



Maria de Lourdes de Souza, de 67 anos, e seu marido, que não teve a identidade informada, de 69, curtiam o Réveillon em família quando foram vítimas de bala perdida. As circunstância deste, ou destes disparos, ainda não foram identificadas. No entanto, a PM informou que não havia ação ou operação policial na região.



De acordo com as primeiras informações, ambos foram levados pelos filhos para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, no mesmo município, onde chegaram por volta das 00h12.

O homem, baleado de raspão na cabeça, foi atendido e já recebeu alta. Já a esposa foi atingida na mão, recebeu atendimento na emergência e depois transferida para o Centro de Trauma. No final da manhã, Maria de Lourdes também foi liberada para voltar para casa.

Segundo a Polícia Militar, após serem alertados sobre o caso, agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram ao Heat checar a ocorrência e identificar os feridos.

O caso foi encaminhado para a 74ª DP.