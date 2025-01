Mulher é presa com 3 kg de cocaína escondidos em estrutura de mala no Aeroporto do Galeão - Divulgação / PF

Publicado 01/01/2025 18:35

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher, de 25 anos, que tentava embarcar para Lisboa, em Portugal, com cerca de 3 kg de cocaína na mala, nesta terça-feira (31), no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

A mulher, natural de Manaus (AM), estava com a droga escondida na estrutura lateral da mala despachada. Policiais federais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Deain) realizavam fiscalizações de rotina quando fizeram a prisão em flagrante.

Ela foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. A jovem responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 25 anos de reclusão.