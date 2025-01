Virada para 2025 em Copacabana aconteceu com linda queima de fogos - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Virada para 2025 em Copacabana aconteceu com linda queima de fogosPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 01/01/2025 00:01 | Atualizado 01/01/2025 07:00

Rio - A chegada de 2025 foi marcada por uma comemoração grandiosa juntando milhares de cariocas e turistas na Praia de Copacabana, na Zona Sul, um dos principais pontos de referência do Réveillon no país. Com 12 minutos de fogos, soltos de 10 balsas espalhadas pelo bairro, a virada do ano aconteceu com uma linda festa acompanhada de um show de luzes e de sonoplastia.

Para aproveitar o máximo possível, cariocas e turistas chegaram cedo para a festa. A previsão da Prefeitura do Rio indicava mais de 2,5 milhões de pessoas passando a virada em Copacabana, que recebeu três palcos esse ano.A festa no Palco Rio, que é o principal e foi montado majoritariamente com LED na frente do Copacabana Palace, começou às 18h com a DJ Cady, cunhada de Ivete Sangalo. Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia entraram às 20h, animando a multidão com seus sucessos. Já às 22h, Ivete tomou as cordas e fez mais um show histórico na sua carreira. Logo após a queima de fogos, Anitta entrou para agitar os presentes.Já no Palco Samba, montado na forma de um pandeiro na altura da Rua República do Peru, Dudu Nobre, Pretinho da Serrinha, Marcelo D2, Dilsinho e a Imperatriz Leopoldinense foram os responsáveis pela festa.No Palco Leme, houve shows gospel de Midian, Pastor Cláudio Duarte, Mattos Nascimento, Fernanda Brum e Thalles Roberto.Além da tradicional festa em Copacabana, as comemorações do Réveillon se estenderam em mais 10 palcos espalhados por bairros da cidade com shows de diferentes gêneros musicais. No Flamengo, ainda na Zona Sul, também houve show pirotécnico com três balsas. A cantora Marvvila foi a principal atração do palco montado em frente à Rua Dois de Dezembro.Na Zona Norte, a festividade ocorreu na Penha - onde houve queima de fogos na Basílica - Ramos, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá e Madureira. Na Penha, Tiee e ImaginaSamba contagiaram o público com sucessos do pagode. Já em Ramos foi a vez do funk de Lexa e do MC Bob Rum.A novidade deste ano veio nos recém-inaugurados Parque Oeste, em Inhoaíba, e no Parque Susana Naspolini, em Realengo, ambos na Zona Oeste, onde também teve queima de fogos. Os grupos Clareou e Pique Novo se apresentaram nos locais, respectivamente. Além dos locais, também aconteceram shows em Sepetiba e Guaratiba.De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o Réveillon de Copacabana contou com uma estrutura com quatro postos médicos equipados e preparados para o atendimento a casos de urgência e emergência. As unidades funcionam das 17h30 desta terça-feira (31) até as 5h desta quarta-feira (1º), para a assistência aos pacientes que apresentarem quadros de urgência, seja mal-estar, traumas, cortes e outras emergências.Os postos ficaram localizados na Avenida Atlântica, na altura da Avenida Princesa Isabel, da Praça do Lido, da Rua República do Peru e da Rua Siqueira Campo. Cada unidade teve leitos clínicos e outros com suporte avançado (com respirador, monitor, etc) e poltronas de hidratação, além de equipamentos, instrumentos e medicamentos para o atendimento de emergência. Ao todo foram 48 leitos, sendo oito de suporte avançado, e 50 poltronas de hidratação.Os pontos de revistas montados em diversas ruas da orla de Copacabana começaram a funcionar às 8h desta terça-feira (31), impedindo a entrada de garrafas de vidro, objetos cortantes, entre outros. Ao todo, foram cerca de 19 pontos no bairro com detectores de metal e câmeras de reconhecimento facial. Ainda na terça, uma ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) encontrou 140 garrafas de vidro escondidas na areia da Praia de Copacabana. No mesmo bairro, uma ambulância que servia como depósito de bebida e de móveis foi rebocada. Agentes das forças de segurança do estado intensificaram o monitoramento de turistas que chegam a Copacabana com ações integradas. Além das revistas individuais, para impedir a entrada de objetos cortantes de vidros, a polícia contou com drones e câmeras de última geração, instaladas em pórticos. As imagens foram analisadas a todo momento, na Central de Monitoramento de Câmeras no 19º BPM, em Copacabana. A rede também se conecta a equipamentos de outros órgãos estaduais e da Prefeitura do Rio.Neste ano, a Praia de Copacabana recebeu 3,3 mil policiais militares para realização da segurança. O Governo do Rio destinou 28 mil agentes de segurança para toda a cidade, sendo 23 mil PMs, além do reforço de policiais civis em delegacias de flagrante na Zona Sul.