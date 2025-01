Juliana Rangel teve melhora após oito dias internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Reprodução/Redes sociais

Juliana Rangel teve melhora após oito dias internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira NunesReprodução/Redes sociais

Publicado 01/01/2025 14:47

Juliana Leite Rangel, de 26 anos, Rio -, de 26 anos, baleada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na véspera de Natal, segue em grave estado geral, porém mantendo melhora clínica progressiva, dizem médicos. Em novo boletim, divulgado nesta quarta-feira (1º), o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) reforçou que o processo de desmame da sedação e ventilação mecânica seguirá de acordo com a tolerância da paciente.

A jovem começou a despertar e a responder a estímulos depois de uma semana totalmente sedada. "A paciente segue em ventilação mecânica, sendo realizada traqueostomia em 30/12. Segue em protocolo de redução da sedoanalgesia e ventilação mecânica, apresentando boa resposta a essa redução de suporte", informou o boletim médico. Juliana foi baleada na cabeça e deu entrada na unidade de saúde em estado gravíssimo. Desde então, permanece sob ventilação mecânica.

Relembre o caso

Juliana foi atingida na cabeça por um tiro de fuzil no dia 24 de dezembro, na Rodovia Washington Luiz (BR-040). A vítima passava pela via, quando o carro em que estava com a família foi alvo de disparos. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o pai da jovem, que dirigia o veículo, afirma que os tiros partiram de agentes da PRF.

Segundo a mãe de Juliana, os policiais atiraram mais de 30 vezes contra o carro da família. Além da jovem e a mãe, estavam no carro o pai da vítima, um outro filho do casal e a mulher dele. Eles saíram de Belford Roxo e seguia para a casa de uma irmã de Juliana, em Niterói, onde celebrariam o Natal.

A Polícia Rodoviária Federal afastou preventivamente os agentes que balearam a jovem. O Ministério Público Federal (MPF) também instaurou um Procedimento Investigatório Criminal analisar se houve tentativa de homicídio por parte dos agentes.