Juliana Rangel teve melhoraReprodução/Redes sociais

Publicado 31/12/2024 10:28 | Atualizado 31/12/2024 14:19

Rio - Após sete dias de internação no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), Juliana Leite Rangel, de 26 anos, baleada na noite de Natal (24), continua a apresentar sinais de melhora. Segundo o último boletim médico divulgado nesta terça-feira (31), a jovem está começando a despertar e a responder a estímulos, embora ainda não seja possível avaliar completamente seu nível de consciência ou determinar possíveis sequelas permanentes.

A jovem foi baleada na cabeça por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e deu entrada na unidade de saúde em estado gravíssimo. Desde então, permanece sob ventilação mecânica. No último dia (30), foi submetida a uma traqueostomia, procedimento necessário para facilitar sua respiração durante o tratamento intensivo.

De acordo com a equipe médica, a paciente apresenta boa resposta à redução gradual do suporte sedativo e à ventilação mecânica, demonstrando preservação dos reflexos neurológicos. No entanto, o processo de desmame da sedação e da ventilação seguirá de forma cautelosa, conforme sua tolerância.

Juliana segue acompanhada de perto pelo serviço de neurocirurgia, cirurgia torácica e uma equipe multidisciplinar do hospital. Apesar de seu quadro ainda ser considerado grave, a direção do HMAPN destacou a melhora clínica e os avanços no protocolo de tratamento.

O caso de Juliana comoveu familiares e amigos, que aguardam ansiosos por sua recuperação total. A investigação sobre as circunstâncias do disparo continua a cargo das autoridades competentes.

A equipe médica do HMAPN informou que continuará monitorando a evolução do quadro da paciente nas próximas horas e dias, com foco na redução do suporte intensivo e na estabilização de sua condição.