O caso ganhou repercussão no último fim de semana depois que uma câmera flagrou o momento do abandono - Divulgação

O caso ganhou repercussão no último fim de semana depois que uma câmera flagrou o momento do abandonoDivulgação

Publicado 31/12/2024 11:01 | Atualizado 31/12/2024 11:04





O caso ganhou repercussão depois que uma câmera flagrou o momento da ação. Nas imagens, é possível ver o momento em que um carro branco para na praça, uma mulher abre a porta, retira o cachorro do veículo e o coloca na rua. Rio - O cachorro que foi abandonado no último sábado (28) em Queimados, na Baixada Fluminense, foi resgatado nesta segunda-feira (30). Agora, o animal está em um lar temporário e disponível para adoção.O caso ganhou repercussão depois que uma câmera flagrou o momento da ação. Nas imagens, é possível ver o momento em que um carro branco para na praça, uma mulher abre a porta, retira o cachorro do veículo e o coloca na rua.

Segundos depois, ela fecha a porta, e uma segunda mulher olha pela janela do banco do carona. O cachorro, ao ser colocado na calçada, começa a choramingar. Então, o veículo arranca, e o animal corre atrás, tentando alcançá-lo.



Os agentes da Polícia Civil, que identificaram e localizaram a tutora, juntamente com a equipe do deputado federal Marcelo Queiroz (PP), foram ao endereço e resgataram o cão. Um inquérito foi aberto para investigar o caso. Ele recebeu toda a atenção necessária após ser resgatado. "Fomos até a casa da tutora para resgatar o animal, levá-lo ao veterinário e ele ficará em um lar temporário até ser adotado", afirmou Queiroz.

A 55ª DP (Queimados) instaurou procedimento após tomar conhecimento das imagens. As investigações estão em andamento para esclarecer o fato.