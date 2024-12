Momento em que mulher tira o cachorro do carro e o coloca na praça - Reprodução

Momento em que mulher tira o cachorro do carro e o coloca na praçaReprodução

Publicado 30/12/2024 09:23 | Atualizado 30/12/2024 10:45





Nas imagens, é possível ver o momento em que um carro branco para da praça, uma mulher abre a porta, retira o cachorro do veículo e o coloca na rua. Veja o vídeo:



BRASIL: Mulher é flagrada abandonando cachorro em praça de Queimados, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/QslzZ789Fu — CHOQUEI (@choquei) December 29, 2024



Segundos depois, ela fecha a porta e uma segunda mulher olha pela janela do banco do carona. O cachorro, ao ser colocado na calçada, começa a choramingar. Então, o veículo arranca e o animal corre atrás, tentando alcançar.



A sobrinha da dona do cachorro usou as redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido. Segundo ela, o animal não foi abandonado, mas sim deixado na praça para voltar para casa sozinho, pois a dona estava indo para um fast food.



"Ontem fomos levar meu primo ao Bob's na Praça do Eucalipto, mas como tínhamos o cachorro na minha tia conosco, não quisemos entrar no comércio com ele, para evitar riscos. Enquanto esperávamos o carro de aplicativo, o cachorro ficou latindo e assustando algumas crianças na praça. Quando o carro chegou, o cachorro tentou entrar no carro, mas sabemos que a maioria dos motoristas não permite animais. Minha tia tentou várias vezes colocá-lo para fora, e finalmente conseguimos", explicou.