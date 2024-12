Uma das vítimas segue internada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo - Divulgação

Uma das vítimas segue internada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São GonçaloDivulgação

Publicado 30/12/2024 19:51 | Atualizado 30/12/2024 20:04

Rio - Dois jovens foram baleados, na de sábado (28), após serem vítimas de um roubo de uma moto, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Renan de Freitas Henrique, de 18 anos, e um adolescente, de 16, foram socorridos por bombeiros na Rua Major Gondim, no bairro Venda da Cruz, por volta das 22h, com ferimentos moderados, e encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres, ainda em São Gonçalo.

Segundo a assessoria da unidade, o primeiro, atingido nas nádegas, recebeu atendimento e já foi liberado. Já o segundo foi baleado no fêmur, operado e segue internado com quadro estável.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a entrada de vítimas de disparos de arma de fogo no hospital. A corporação informou que os jovens relataram terem sido vítimas de um roubo de uma motocicleta, sendo atingidos por tiros na sequência.

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves). Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas foi ouvida e agentes realizam diligências para apurar os fatos.