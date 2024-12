Pessoas em uma festa na Rua Silvia Pinto se jogaram no chão devido aos tiros no Morro dos Macacos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 30/12/2024 20:00 | Atualizado 30/12/2024 21:21

Rio - Após a região dos Macacos voltar a ser palco de confrontos entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) , o clima de tensão tomou conta da comunidade e dos arredores. Comerciantes ficaram bastante assustados, e um exemplo disso foi uma casa de festas em Vila Isabel, que precisou encerrar os serviços por conta da insegurança e, nas redes sociais, informou que não abrirá em 2025. Já a Escola Pedro II, em nota oficial, informou que foi obrigada a cancelar as aulas como medida preventiva.

A violência, que aconteceu ontem, trouxe novamente à tona o impacto dos conflitos armados no cotidiano de quem vive e trabalha na região. Além de prejudicar a rotina escolar, e a dos os moradores.

A casa de festas postou o seguinte comunicado no perfil do estabelecimento nas redes sociais:



“Caros clientes, infelizmente, a violência assola nossa cidade, e Vila Isabel vem sofrendo muito, cada dia mais. Estamos sempre reféns dessa violência. O Espaço Aquarela foi criado para pequenos eventos e festas, momentos de alegria, união familiar e entre amigos, para que possam estar juntos e comemorar.



Lamentamos o ocorrido na última festa, neste último domingo (29). Ficamos tristes e preocupados com todos! Prezando pela segurança e, diante da fase que estamos vivendo, o salão encerra suas atividades e não terá mais reservas ou agendas para festas neste ano de 2025. Pedimos desculpas e agradecemos pela compreensão.”

Já o Colégio Pedro II, que fica na Rua 8 de Dezembro, em Vila Isabel, informou, que em virtude de comunicações feitas pela Polícia Militar, suspenderam as aulas nesta segunda-feira (30) para garantir a segurança dos estudantes, em virtude de confrontos nas comunidades do entorno.