Uma grande quantidade de drogas foi apreendida por policiais da 7ª DP - Divulgaçao / Polícia Civil

Publicado 30/12/2024 17:36

Rio - Nove pessoas foram presas e cinco toneladas de drogas foram apreendidas nesta segunda-feira (30), em Santa Teresa, na zona central da cidade. De acordo com as investigações, o material entorpecente seria distribuído e revendido para as festas de réveillon.

A ação, um desdobramento da Operação Torniquete, foi realizada por policiais da 7ª DP (Santa Teresa) e da Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos (CFAE) nas comunidades do Fallet, Fogueteiro, no Rio Comprido, na Zona Norte, e Prazeres, em Santa Teresa.

Durante as investigações, os policiais localizaram um carregamento significativo de entorpecentes. A ação é uma resposta à quadrilha comandada pelo chefe do tráfico no Morro dos Prazeres, que vem ordenando diversos roubos de automóveis na região do Centro e Zona Sul da cidade.



As investigações conduzidas pela 7ª DP, com o apoio de equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), indicaram que um grande carregamento de drogas estaria sendo armazenado em um local utilizado como ponto de distribuição.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram nove homens escondidos em um dos cômodos do galpão. Havia uma grande quantidade de uma substância com características de maconha, além de diversos celulares que os detidos admitiram ser provenientes de roubos, destinados à revenda.



Na área externa, os policiais localizaram um caminhão baú estacionado em frente ao galpão. Ao se aproximarem do veículo, notaram que a parte traseira do caminhão estava aberta, onde havia maconha, que seria distribuída para a comunidade e arredores.