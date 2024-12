Duas vítimas foram levadas para a Upa de Araruama - Divulgação

Publicado 30/12/2024 18:15 | Atualizado 30/12/2024 21:58

Rio - Um homem morreu em um acidente entre uma van e um carro, na tarde desta segunda-feira (30), no km 7, da BR-124, em Rio Bonito, no bairro Quindão, Região Metropolitana. Outras duas vítimas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.



De acordo com a CCR ViaLagos, empresa que administra a via, a concessionária foi acionada por volta das 15h40 para atender a ocorrência envolvendo um carro de passeio e uma van. Equipes da concessionária e os bombeiros do quartel de Rio Bonito realizaram os primeiros socorros às duas vítimas com ferimentos leves.

Um homem, que dirigia o carro envolvido no acidente, de aproximadamente 60 anos, teve morte instantânea.



Até o início da noite, o tráfego seguia pela faixa da esquerda, enquanto a da direita ficou interditada para atendimento à ocorrência. O reflexo no trânsito chegou a 5 km de congestionamento.