O caso aconteceu neste domingo(29) - Divulgação

Publicado 30/12/2024 17:23 | Atualizado 30/12/2024 17:37

Volta Redonda - Duas crianças, de 2 e 6 anos, foram resgatadas por agentes do Segurança Presente após passarem horas trancadas em um carro, neste domingo (29), na Rua Doze, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A mãe das crianças, de 29 anos, disse que se ausentou para ir ao shopping comprar um chinelo.

Segundo os policiais, por volta das 19h, os agentes foram acionados por moradores do local, já que as crianças choravam muito dentro do automóvel. Os PMs constataram que elas estavam dentro de um veículo com os vidros fechados e cobertos por película escura, o que dificultava a visualização.

Após várias orientações dos policiais, as vítimas conseguiram abrir uma das portas, permitindo a saída. A equipe permaneceu no local por cerca de 50 minutos, até que a mãe retornou do shopping.

A ocorrência foi encaminhada para a 93ª DP (Volta Redonda), onde ela foi autuada por maus-tratos. Após prestar depoimento, a mulher foi liberada e responderá ao processo em liberdade, permanecendo com a guarda das crianças.