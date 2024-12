Rua da Feira, no Centro de São João de Meriti, ficou alagada com a forte chuva - Reprodução

Rua da Feira, no Centro de São João de Meriti, ficou alagada com a forte chuvaReprodução

Publicado 30/12/2024 16:19 | Atualizado 30/12/2024 17:04

Rio - Uma forte chuva atingiu cidades da Baixada Fluminense e das Regiões Serrana e Metropolitana nesta segunda-feira (30). Em alguns pontos de São Gonçalo, houve registros de alagamentos. Um temporal que caiu na Serra de Petrópolis causou o fechamento do pedágio da BR-040, em Duque de Caxias.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade da chuva em diversos municípios do estado. Em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, o temporal fez uma correnteza na rua em que uma feira estava sendo realizada, no Centro. Frutas foram carregadas com a força da água.

Veja o vídeo:

Em São Gonçalo, na Região Metropolitana, uma forte pancada nesta tarde causou pontos de alagamentos, como no bairro Alcântara. Pedestres tiveram que se abrigar da chuva em um shopping na região. Segundo a prefeitura do município, nas últimas 24h, os maiores acumulados de chuva registrados foram na Fazenda dos Mineiros (15 mm), Arsenal (7,4 mm), Colubandê - Alcântara (6,8 mm), Vila Três (4,5 mm) e Gradim I - Pontal (0,4 mm).

Um canal de umidade mantém o tempo instável na cidade. Devido à possibilidade de chuva fraca a moderada para as próximas horas, o município permanece em estágio de Observação. Não houve acionamento para ocorrências até o momento.

A chuva agora em São Gonçalo RJ, está caindo pesada. pic.twitter.com/hMzb9n6ar1 — Cláudio Fontes (@Claudioffontess) December 30, 2024

Também nesta segunda, a Concer, concessionária que administra um trecho da Serra de Petrópolis, informou que, devido a um temporal que atingiu a região, a praça do pedágio de Duque de Caxias, no km 102 da BR-040, sentido Juiz de Fora, teve que ficar 30 minutos fechado. Também nesta segunda, a Concer, concessionária que administra um trecho da Serra de Petrópolis, informou que, devido a um temporal que atingiu a região, a praça do pedágio de Duque de Caxias, no km 102 da BR-040, sentido Juiz de Fora, teve que ficar 30 minutos fechado.

De acordo com o Sistema de Alerta de Cheias, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, no Norte do Estado, está em estágio de atenção para elevação dos rios em função da chuva nas próximas horas. Já Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, e em Petrópolis, na Região Serrana, estão em nível de alerta, pois seus rios estão com nível acima da normalidade.

Tempo na capital

O Centro de Operações Rio (COR) informou que núcleos de chuva começaram a atuar em bairros da Zona Norte na tarde desta segunda. A previsão indica possibilidade de pancadas na região, principalmente nos limites do município com a Baixada Fluminense.

Segundo o último levantamento, entre 15h30 e 15h45, houve registro de chuva fraca nas estações de Anchieta - 0,4 mm, Ilha do Governador - 0,2 mm, São Cristóvão - 0,2 mm e Grande Méier - 0,2 mm.

Imagens mostram pancadas que aconteceram no Engenho de Dentro e na Avenida Brasil, na altura de Vigário Geral. De acordo com a previsão, a cidade pode ter chuva há qualquer hora durante as próximas horas devido a um canal de umidade que influencia as condições do tempo.