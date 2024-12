Os frascos com anabolizantes foram encontrados nos Correios - Divulgação / Receita Federal

Os frascos com anabolizantes foram encontrados nos CorreiosDivulgação / Receita Federal

Publicado 30/12/2024 14:50 | Atualizado 30/12/2024 17:03

Rio - Uma operação realizada pela Receita Federal, nesta segunda-feira (30), resultou na apreensão de anabolizantes em uma agência dos Correios, em Benfica, Zona Norte. Foram apreendidos 240 frascos com anabolizantes e o valor da mercadoria, procedente do Kuwait, no Oriente Médio, foi avaliado em R$ 45 mil.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).