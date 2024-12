No início do vídeo, a vítima conversava com outras pessoas na rua - Reprodução / X

No início do vídeo, a vítima conversava com outras pessoas na ruaReprodução / X

Rio – Um criminoso gravou o momento em que executou um homem neste domingo (29) em Mangaratiba, Costa Verde do Rio. A vítima, Lucas dos Anjos de Araújo dos Santos, estava conversando com outras pessoas na rua, quando foi abordado e é alvo de, ao menos, cinco disparos.

Segundo a Polícia Civil, o autor do crime foi identificado e as buscas estão em andamento. O caso é investigado pela 165ª DP (Mangaratiba). A motivação para a execução ainda não está esclarecida.

Um outro vídeo mostra pedestres em volta do cadáver, logo após o assassinato. As imagens assustaram internautas.