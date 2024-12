O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (30), durante a vistoria no palco do Réveillon de Copacabana - Pedro Teixeira / Agência O Dia

O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (30), durante a vistoria no palco do Réveillon de CopacabanaPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 30/12/2024 14:30 | Atualizado 30/12/2024 16:01

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, confirmou nesta segunda-feira (30) que o preço da passagem dos ônibus municipais será reajustado. Ele destacou que o valor do aumento ainda será definido. O anúncio foi feito durante a vistoria no palco principal do Réveillon de Copacabana.



A tarifa atual do município é de R$ 4,30, e o último ajuste entrou em vigor no dia 7 de janeiro de 2023. Antes, a tarifa era de R$ 4,05. O valor do aumento ainda não foi definido e deve ser informado até a noite desta segunda, segundo o prefeito.

De acordo com Paes, o aumento não vai causar um grande impacto na vida dos passageiros, já que a população paga do mesmo jeito por meio de subsídios.

"A gente tem um subsídio. A gente hoje consegue, cada vez mais, e a partir do JAÉ, calcular o custo das empresas. O que a gente não aumenta, a população paga do mesmo jeito, por meio de subsídios. Dinheiro de imposto que as pessoas pagam. E a gente pode estar fazendo um subsídio injusto, às vezes. Boa parte das passagens são compradas pelos empregadores", afirmou Paes.