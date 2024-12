Brincadeiras para crianças no jardim - Divulgação

Brincadeiras para crianças no jardimDivulgação

Publicado 30/12/2024 18:17

Rio - As férias de verão no Jardim Botânico do Rio de Janeiro prometem ser ainda mais especiais em 2025, com uma programação cheia de atividades gratuitas para todas as idades. De 2 de janeiro a 2 de fevereiro, o público poderá participar de oficinas, jogos educativos e experiências que unem natureza, arte e sustentabilidade, em um ambiente perfeito para aprender e se divertir.



Entre os destaques da programação, o Serviço de Educação Ambiental (SEA) do Jardim Botânico oferece uma oficina sobre plantas alimentícias não convencionais (PANCs). Nos dias 14, 15 e 16 de janeiro, crianças e jovens de 3 a 12 anos poderão participar.

Com duração de duas horas, a oficina é uma excelente oportunidade para as famílias se conectarem com a natureza e aprenderem práticas sustentáveis. As inscrições podem ser feitas de 6 a 10 de janeiro, por meio de um formulário online, onde o link será divulgado no dia 6.

Oficina com plantas alimentícias não convencionais (PANCs)

Datas: 14/1 (terça-feira), às 10h; 15/1 (quarta-feira), às 14h, e 16/1 (quinta-feira), às 10h.

Público-alvo: 3 a 12 anos

Serão oferecidas 30 vagas em cada dia.

1ª parte -Introdução e identificação de PANCs

2ª parte - Preparação de receitas e degustação

Encerramento-Trilha para conhecer as PANCs no arboreto do Jardim Botânico

Local: sede do SEA Carga horária: 2 horas.

Inscrições: formulárioon line(o link estará disponível no dia 6 de janeiro)

Acesso pela Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico



No Museu do Jardim Botânico: de 2 de janeiro a 2 de fevereiro, a sérieDeFlor em Floroferecerá uma programação gratuita que promete encantar visitantes de todas as idades. Durante um mês, o público poderá participar de oficinas, jogos educativos, atividades artísticas e visitas mediadas em uma experiência que integra natureza, cultura e sustentabilidade.



Entre os destaques estão as oficinas com a artista visual paraense Evna Moura. Em"Pigmentos naturais em tecido", os participantes produzem pinturas com tintas de origem vegetal e mineral, preparadas durante a atividade. Já"Carimbos da Natureza"combina pigmentos naturais e grafismos indígenas em criações artísticas repletas de significado.



Visitas educativas: com educadores MJB Atividade diária Horário: 10h30 às 11h30 Ponto de encontro: Sala de Acolhimento Vagas: 20, por ordem de chegada.



Da floresta ao laboratório: de 2 a 7/1 Público: a partir de 10 anos. Experiência mediada pelos espaços do Museu, apresentando o trabalho científico dos pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; além de livros, histórias e referências que inspiram as nossas exposições e instalações. A visita passa pela exposição de longa duração “Muito mais que um jardim”; pela temporária "Mbae Kaá, o que tem na mata: Barbosa Rodrigues entre plantas e pajés"; e também inclui as instalações de Denilson Baniwa, artista e ativista dos direitos indígenas.



Rios Voadores: de 9 a 14/01 Público: crianças de 3 a 6 anos. Inspirada pelo livro do filósofo Ailton Krenak, “Um rio um pássaro” - que traz anotações e ilustrações sobre suas viagens por terras Ashaninka, Katukina, Yawanawá, Yanomami, Macuxi e Huni Kuin -, a visita lúdica aborda o fenômeno dos rios voadores, um curso de água invisível que surge da evapotranspiração das árvores da Floresta Amazônica e circula pela atmosfera se dispersando por todo o continente sul-americano.



Em busca da árvore perdida: de 16 a 21/1 Público: crianças de 7 a 10 anos. Visita educativa pelas exposições e instalações do Museu, com foco no público infantil. Durante a atividade, os participantes são convidados a desvendar enigmas e pistas para descobrir a grande árvore escondida no espaço expositivo.

Cognitiva Sensorial Data: 23 a 28/01 Público:

Pessoas com deficiências intelectuais e/ou mentais e seus acompanhantes terão visita comadaptações, como ajustes sonoros e a inclusão de objetos sensoriais, para equilibrar os estímulos e proporcionar uma experiência mais tranquila.



O que tem na mata: 30/01 a 02/02 Público: a partir de 10 anos. Visita mediada com destaque para a exposição temporária “Mbae Kaá, o que tem na mata: Barbosa Rodrigues entre plantas e pajés”, baseada no livro “Mbaé Kaá- O que tem na mata:Tapyiyetá Enoyndaua- A Botânica nomenclatura indígena” (1905), de João Barbosa Rodrigues. Na mostra, são exibidas algumas das cerca de 394 aquarelas que Barbosa Rodrigues produziu em suas expedições à Amazônia, entre 1886 e 1887. Os trabalhos estão ao lado de obras de arte indígena contemporâneas. A exposição conta com a curadoria do Ciclo Selvagem, esfera de aprendizagens e de práticas - liderado por Anna Dantes e orientação de Ailton Krenak -, que articula memórias e saberes indígenas, tradicionais, científicos, acadêmicos, artísticos e de outras espécies.



Brincadeiras de jardim: com educadores MJB Atividade diária Horário: 10h às 17h Ponto de encontro: jardins em frente ao Museu Vagas: 10 por sessão, por ordem de chegada. Convidamos o público a conhecer mais sobre a flora brasileira por meio de brincadeiras. Brincar é uma oportunidade de resgatar memórias da infância e apresentar ao público mais curiosidades sobre a diversidade botânica.

Jogos botânicos: com educadores MJB Data: segundas, terças, quintas e sextas Horário: 14h às 17h Local: Sala Multiuso Vagas: 10 por sessão, por ordem de chegada. Por meio de jogos educativos, os visitantes podem se divertir em atividades coletivas e conhecer espécies botânicas, características dos nossos biomas e dados sobre a biodiversidade brasileira.



Flora em Jogo: espécies presentes na instalação Arena de Monitoramento e promove a construção do conhecimento sobre a diversidade de espécies, seus status de conservação, as principais ameaças e importantes medidas para revertermos a crise da biodiversidade.

Enigmas no Jardim - Entre Fungos e Vírus Público: a partir de 12 anos. Neste RPG (jogo de interpretação de personagens), você será parte de uma grande aventura, explorando perigos invisíveis para descobrir o que causou o grande desequilíbrio no Jardim Botânico. Grandes desafios biológicos te aguardam!

Dama - Reciclando para jogar Público: A partir de 6 anos. Nesta atividade, iremos trabalhar o que entendemos sobre o lixo e se o nosso "lixo" poderia virar brinquedo. Como estímulo a criatividade, traremos o jogo tradicional de damas, confeccionado com materiais reciclados



Oficinas, arte e natureza: sábados e domingos Horário: 14h às 17h Local: Sala Multiuso Vagas: 20 por sessão, por ordem de chegada. Nestas oficinas propomos a conexão com a natureza a partir de uma atividade que estimule práticas artísticas, como pintura com tintas naturais, modelagem em argila, desenho, etc.

Stop Motion: qual é a minha árvore?, com educadores MJB Data: 4/1 (sábado) Público: a partir de 6 anos Nesta atividade, propomos um novo olhar para os movimentos e possibilidades que a natureza oferece. Utilizando elementos em feltro iremos construir uma árvore única e especial, que ganhará vida por meio da técnica destop motion.



Impressão Botânica: com educadores MJB Data: 5/1 (domingo) Público: A partir de 10 anos. Esse processo explora a beleza natural das plantas, capturando suas formas e cores de maneira única em tecidos, papéis e outras superfícies

Tintas Naturais: com educadores MJB Data: 11/1 (sábado) Público: crianças de 6 a 12 anos. Nesta oficina, propomos a conexão com a natureza a partir de uma atividade de arte com pigmentos não convencionais, onde apresentamos cores e texturas através de tintas naturais.

Argila, com acampamento vagalume: 12/12 (domingo) Público: crianças de 6 a 12 anos. Nesta oficina, propomos a conexão com a natureza a partir de uma atividade que estimule o conhecimento de práticas tradicionais e a experimentação artística com modelagem em argila.



Fotografia de natureza, com Cine Mirim: 18/1 (sábado) Público: crianças de 6 a 12 anos. Na atividade, vamos observar e registrar as plantas localizadas no entorno do prédio do Museu, com atenção às suas texturas, formas e cores. Com o auxílio de acessórios como câmeras escuras de papelão, diferentes lentes e filtros manuais, usaremos as câmeras dos celulares de forma criativa.



Abelhas nativas, com ncampamento vagalume: 19/1 (domingo) Público: crianças de 4 a 8 anos. As abelhas são responsáveis pela produção de alimentos e pela existência da nossa floresta. Nesta atividade, convidamos o público a conhecer mais sobre as abelhas nativas e a criar reproduções artísticas de argila com as suas características.



Holograma, com educadores MJB: 25/1 (sábado) Público: a partir de 10 anos. Como a arte e a tecnologia podem interagir com a natureza? A partir dessas reflexões, a oficina vai estimular o visitante a fazer seu próprio holograma para celular. As crianças aprenderão a criar projeções tridimensionais incríveis, explorando ciência e criatividade de forma divertida e educativa

Pintura em folhas, com educadores MJB: 26/1 (domingo) Público: a partir de 12 anos. Nesta oficina, mergulhamos no universo da imaginação e exploramos a habilidade de transformar folhas secas em novos cenários. Um convite para desvendar o processo criativo, revelando como cada folha pode se transformar em uma história única e cheia de significado.



Pigmentos naturais em tecido, com Evna Moura: 1/2 (sábado) Público: a partir de 7 anos. A oficina "Pigmentos naturais em tecido" propõe que os participantes produzam pinturas utilizando tintas de origem vegetal e mineral, preparadas de forma natural ao longo da atividade. Conduzida pela artista visual paraense Evna Moura, a iniciativa integra suas práticas artísticas e educativas, que fomentam reflexões sobre a relação com a natureza.



Carimbos da Natureza: com Evna Moura Data: 2/2 (domingo) Público: a partir de 7 anos. A oficina resgata a tradição do retratista de rua e da fotografia "lambe-lambe", revisitando suas origens como forma de registrar imagens. Durante a atividade, os participantes terão suas fotos capturadas e impressas, utilizando-as como base para criações artísticas com carimbos feitos de figuras de plantas, animais e grafismos indígenas. As tintas, preparadas a partir de pigmentos naturais como urucum, açafrão e alfafa, trazem uma conexão sensorial com a natureza e estimulam reflexões sobre temas como meio ambiente, identidade e nossa relação com o mundo natural. A atividade será ministrada pela artista visual paraense Evna Moura que, por meio de suas produções artísticas e educativas, promove diálogos sobre a natureza.



Semear- atividades sensoriais para bebês: 5, 12, 19, 26/1 e 2/2 (todos os domingos) Local: Sala Multiuso Horário: 10h30 às 11h30 Público: bebês de 0 e 3 anos e seus responsáveis. Vagas: 20 por sessão, por ordem de chegada. A atividade convida os pequenos a brincarem com a temática botânica por meio de uma experiência sensorial, artística e lúdica, repleta de música, contação de histórias, novos cheiros e texturas.



VISITA COM CONVIDADA: ANNA DANTES (CICLO SELVAGEM) Data: 23/1 (quinta-feira) Horário: das 16h às 17h. Local: Sala Multiuso. Público: crianças, famílias e visitantes em geral. Vagas: 30, por ordem de chegada. Nesta atividade, recebemos um convidado para visita e bate-papo com o público, abordando temas especiais a cada encontro. Em janeiro, a convidada será Anna Dantes, autora, idealizadora do Ciclo Selvagem e curadora da exposição “Mbaé Kaá, o que tem na mata: Barbosa Rodrigues entre plantas e pajés”.

A entrada para o Museu é gratuita mediante retirada de ingresso pelo site jbrj.eleventickets.com. Acesso pela Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico