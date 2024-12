E nem o tempo nublado faz com que as pessoas arredem o pé da praia - Pedro Teixeira/Agência O Dia

E nem o tempo nublado faz com que as pessoas arredem o pé da praiaPedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 30/12/2024 13:47 | Atualizado 30/12/2024 16:03

Rio - Quem está planejando a virada do ano no Rio de Janeiro já pode se preparar para um Ano Novo com aquela chuvinha típica da estação. De acordo com a previsão, o tempo na Cidade Maravilhosa seguirá um padrão instável nos próximos dias, com temperaturas altas e pancadas de chuva durante a tarde e a noite.



No dia 31 de dezembro, véspera do Ano Novo, o dia começará com sol entre nuvens, mas a chuva fraca deve aparecer a partir do fim da tarde e pode se estender pela madrugada. A máxima chega aos 31°C, enquanto a mínima será de 18°C. Para quem pretende acompanhar a tradicional queima de fogos, especialmente na orla de Copacabana, é uma boa ideia levar um guarda-chuva ou capa de chuva para garantir a diversão sem imprevistos.