Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítimaDivulgação

Publicado 31/12/2024 12:15

Rio - Uma mulher foi atropelada por um ônibus do BRT na Avenida Ministro Edgar Romero, na descida do Viaduto de Madureira, na Zona Norte do Rio, no fim da manhã desta terça-feira (31). Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Madureira foi acionado por volta das 11h para atender a um atropelamento por coletivo. Segundo o Centro de Operações Rio, não há retenções na via.



Por meio de nota, a MOBI Rio, empresa que administra o BRT, informou que a pedestre atravessou fora da faixa, com o sinal aberto para o BRT, e colidiu com um articulado da linha 42 (Manaceia x Galeão). A empresa reforça a importância de os pedestres redobrarem a atenção ao atravessar em áreas de grande circulação.

*Em atualização